Alimentos mais saudáveis na mesa e incentivo à agricultura familiar. Com a assinatura do contrato entre a Prefeitura de Santa Cruz do Sul e a empresa Expertise Soluções Financeiras, mais de 3,7 mil servidores municipais receberão nos próximos dias o cartão magnético que dará direito ao benefício mensal do vale-feira, no valor de R$ 100,00. O benefício estará disponível a partir do dia 13 de janeiro para os servidores ativos, incluindo efetivos, estagiários, cargos em comissão e contratos .

Pela lei, proposta pelo Executivo e aprovada na Câmara de Vereadores, os servidores poderão utilizar o referido valor na compra de hortifrutigranjeiros nas feiras rurais do município. O cartão não poderá ser utilizado em outros estabelecimentos, sendo exclusivo para compra junto aos produtores cadastrados na Secretaria Municipal de Agricultura. Com isso deverão ser injetados na economia local mais R$ 370 mil ao mês e mais de R$ 4 milhões por ano na agricultura familiar.

A prefeita Helena Hermany disse que o programa é benéfico tanto para os feirantes que terão mais uma oportunidade de comercializar seus produtos no município, como para os servidores que poderão cultivar hábitos mais saudáveis, colocando na mesa alimentos naturais. Ela mencionou ainda a recente inauguração de uma feira rural em Monte Alverne, onde cerca de 70 famílias de servidores poderão utilizar o vale-feira e anunciou para o início de 2023 a abertura de mais um ponto de comercialização no distrito de Alto Paredão. "É um programa de grande abrangência, quando falamos em diversificação precisamos sair do discurso e ir para a prática", afirmou.