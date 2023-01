Com ações em diversos setores ao longo do ano, Erechim faz balanço sobre atividades nas secretarias

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo de Erechim encerrou o ano de 2022 com projetos e ações na área do turismo, na abertura e fomento de novas empresas, missões empresariais, qualificação profissional, e ao entregar o novo Distrito Industrial Conforme o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Emerson Schelski, a avaliação é muito positiva porque os servidores se empenharam para colocar em prática o que foi planejado, as ações e projetos da secretaria, ao longo deste ano.

Para ele, os resultados conquistados ao longo do ano são satisfatórios em todas as áreas. "Nosso foco é manter e gerar novos ciclos de desenvolvimento social e econômico para Erechim", afirma ele.

A secretaria realizou dois Feirões de Emprego que, juntos, receberam milhares de pessoas, disponibilizaram quase 2 mil vagas de emprego com a presença de 37 diferentes empresas e instituições do município. Além disso, as ações do turismo envolveram a estruturação dos roteiros da Linha Turismo Erechim, o que resultou no prêmio de 1º lugar na Categoria Turismo no 4º prêmio Boas Práticas realizado pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), com o Projeto Linha Turismo Erechim.

A secretaria também fez parcerias para consultorias em gestão e capacitações em exportação. "Fizemos palestras, workshops e talks, com assuntos voltados ao interesse do empreendedor, como Mercado Digital, Exportação, Compras e Licitações", comenta a secretária adjunta, Berenice Didoné.