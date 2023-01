Caxias do Sul vai implementar sistema de monitoramento

Serão iniciadas, nos primeiros dias de janeiro, as obras de reforma do prédio que sediará a futura central de operações do sistema de cercamento eletrônico e fiscalização eletrônica de trânsito de Caxias do Sul. O imóvel de 1,2 mil metros quadrados, com endereço na área central da cidade, garantirá a instalação de um sistema de controle e videomonitoramento de 275 câmeras. O espaço foi locado a partir de um chamamento público, e a escolha ocorreu por conta do preço e localização.

A expectativa do secretário de Segurança Pública e Proteção Social, Paulo Roberto Rosa da Silva, é que as operações tenham início no segundo semestre de 2023. A previsão está condicionada a que a reforma do prédio e o processo licitatório para locação dos equipamentos ocorram dentro da normalidade, sem interrupção de prazos em razão de contestações por parte das empresas que vierem a participar.

A reforma do prédio, também locado, terá prazo de 120 dias para conclusão. Caberá à empresa contratada a execução de todos os serviços na estrutura física, de lógica (serviços de comunicação) e elétrica. O espaço comportará 15 estações de trabalho e painel com 15 monitores, monitoradas 24 horas por uma equipe de cerca de 30 pessoas, dentre policiais militares, guardas municipais e fiscais de trânsito. O serviço de despacho de ocorrências também se estenderá aos demais órgãos da segurança pública.

O processo licitatório para contratação do sistema de controle e videomonitoramento deve ter início em fevereiro. A empresa vencedora deverá responsabilizar-se pela manutenção e atualização técnica de todos os serviços e equipamentos.

Além da estrutura técnica da área de monitoramento e controle, a empresa deverá responder pelas 275 câmeras que serão instaladas em diferentes pontos da cidade, definidos em conjunto pelas forças de segurança. Do total, 74 serão dedicadas ao sistema de cercamento eletrônico para identificação de furto e roubo de veículos, além de verificar a situação administrativa do mesmo.

O termo de referência estabelece o fornecimento de 150 câmeras fixas, 51 câmeras móveis speed dome e 40 faixas de cercamento eletrônico para controle da fiscalização de trânsito. Parte das câmeras móveis será destinada a substituição de equipamentos hoje existentes que estejam danificados. O sistema será integralmente custeado com recursos do município. No entanto, a configuração da estrutura foi desenvolvida em conjunto com o Estado, por meio da Brigada Militar e Polícia Civil.

De acordo com o prefeito Adiló Didomenico, o tema é tratado como prioridade. "Trabalhamos com seriedade para suprir uma carência da comunidade e, ao mesmo tempo, ter um serviço de qualidade. Esta foi uma das razões para que o processo tenha se prolongado. Tratamos o tema da forma técnica, financeira e resolutiva para o bem da comunidade", definiu.