Três escolas ficarão abertas na férias na cidade de Taquari

O período do recesso escolar pode representar um sufoco para muitos pais e responsáveis que não têm onde deixar os filhos. Para amenizar esse problema, a Secretaria Municipal da Educação de Taquari manterá três escolas abertas nos meses de janeiro e fevereiro. Conforme levantamento feito pela secretaria, serão 346 crianças atendidas no período, sendo a metade desse número em cada mês.

As escolas municipais de Educação Infantil Nossa Senhora das Graças, no Rincão, a São José, no Loteamento São José, e a Vó Laura, no Colônia 20, onde há uma parceria público privada, começam a atender a partir do dia 9 de janeiro.

A secretaria da Educação já realizou levantamento junto das direções das escolas para obter o número necessário de pais que precisam contar com o serviço. No período o município mantém a distribuição de merenda e faz o transporte dos estudantes. "Trabalhamos para que em mais um ano a Administração disponibilizasse este serviço de apoio aos pais no período das férias escolares", diz a coordenadora da Educação, Maristel Charão.

"Mesmo no período de férias, sabemos da necessidade que muitas famílias têm de contar com um local para deixar seus filhos para irem trabalhar e a escola é um espaço de ensino de qualidade, de lazer e seguro. Estamos disponibilizando este serviço aos taquarienses que seguem trabalhando em janeiro e fevereiro", diz o prefeito André Brito.