Santo Ângelo vai ampliar pavilhão da agricultura familiar

A obra da ampliação do Pavilhão da Agricultura Familiar e das Agroindústrias, localizado na avenida Venâncio Aires, em Santo Ângelo, estará concluída até o fim do mês de janeiro. Entretanto, a inauguração está programada para o dia 22 de março, data que marcará a comemoração dos 150 anos de emancipação político-administrativa de Santo Ângelo.

A definição foi tomada em reunião no Gabinete do prefeito Jacques Barbosa. A ideia é que após a conclusão da obra, sejam realizadas as ações de instalação dos móveis, utensílios e equipamentos que servirão para a realização de eventos como o Café Colonial Missioneiro, Feira do Peixe e outros.

A inauguração marcará a abertura da Feira da Agricultura Familiar, promovida anualmente e contará com a realização do Café Colonial Missioneiro. O novo espaço está sendo construído com recurso de R$ 250 mil.

O prefeito Jacques Barbosa destacou que os eventos não servem apenas para incrementar a venda de produtos da agricultura familiar e das agroindústrias, mas também podem impulsionar o turismo, proporcionando melhores condições para receber visitantes.

Na reunião, a presidente da Associação dos Produtores Hortigranjeiros e Produtos Coloniais de Santo Ângelo, Márcia Brutti, acompanhada dos produtores Reinaldo Machado e Ana Paula Moura, entregou ao chefe do Executivo uma cesta com produtos coloniais. "É um agradecimento pelo apoio fundamental que o prefeito Jacques e o governo municipal tem prestado para a agricultura familiar. Sem esse apoio seria impossível alcançar o crescimento que temos vivenciado", disse.