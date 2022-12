Verão no Jardim da Serra Gaúcha inicia dia 20 de janeiro em Nova Petrópolis

Esportes, lazer a cultura são as marcadas da edição 2023 do Verão no Jardim da Serra Gaúcha, evento que terá início em Nova Petrópolis no dia 20 de janeiro, com extensa e variada programação até 26 de março. As atrações estão sendo definidas pela Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio para envolver todos os perfis de público, reforçando as opções de atividades aos moradores e visitantes.

Seguindo o exemplo bem sucedido da edição 2022, os shows musicais, as competições esportivas e as atividades ao ar livre, como caminhadas e pedal, serão presença constante no próximo evento. A cultura também marcará presença através de atividades literárias realizadas pela Biblioteca Pública Municipal Profª Elsa Hofstätter da Silva.

A programação do Verão no Jardim da Serra Gaúcha também englobará outros eventos realizados em Nova Petrópolis no período de 20 de janeiro a 26 de março. É o caso do 11° Moto Encontro Capetas Selvagens (20 a 22 de janeiro); 48ª Festa do Figo (4 e 5 de fevereiro); Sommer Bier Festival (17 a 19 e 24 a 26 de fevereiro); 19ª Festa Campeira (3 a 5 de março); Encontro de Carros Antigos (3 a 5 de março); NovaMelFest (10 a 12 de março); 15º Stadtplatz Trilha (11 de março); 14ª Gincana Cultural Municipal (17 a 19 de março); Exposição de Orquídeas (17 a 19 de março) e XIV Rally Jardim da Serra Gaúcha (25 de março).

"O nosso evento de verão representa uma experiência muito bem sucedida, pois oferece programação muito diversificada ao longo de mais de dois meses. Isso num período em que muitas pessoas procuram alternativas ao Litoral e Nova Petrópolis consegue suprir essa demanda", afirma o secretário municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Rodrigo Santos.

A abertura oficial do Verão no Jardim da Serra Gaúcha acontecerá no dia 22 de janeiro, no Ninho das Águias. No momento, a Secretaria de Turismo finaliza o processo de seleção da entidade parceira para a realização do evento, bem como o restante da programação.