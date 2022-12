Canoas descarte risco de desabastecimento de água

A Defesa Civil de Canoas está monitorando o nível do Rio dos Sinos no trecho em que passa pela cidade. Segundo dados da Estação Pluviométrica no Paquetá, o nível está abaixo em relação ao ano passado. Em 2021, o rio se encontrava com 0,57m e, neste ano, marca 0,47m, com 0,10m a menos.

"A Corsan informou que esses números não significam um alerta e nem uma preocupação. Estamos monitorando constantemente o nível do Rio do Sinos. Caso seja necessário, comunicaremos a população canoense", explica Daniel Sousa, diretor da Defesa Civil.

Entre os motivos desta baixa, além da estiagem, estão o calor e o consumo de água. As previsões fornecidas por instituto de meteorologia são de que, em janeiro, a expectativa é de mais chuva em relação a dezembro na metade Norte do RS, o que pode melhorar o nível dos rios, já que as nascentes estão nesta região.