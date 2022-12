Prefeitura e Unisc firmam parceria ambiental em Santa Cruz do Sul

A Prefeitura de Santa Cruz do Sul e a Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul (Apesc) firmaram contrato para execução de um estudo diagnóstico da Bacia do Rio Pardinho, através de análise qualitativa de água em pontos estratégicos do município. Essa é a fase inicial de implementação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais, cujo propósito é incentivar produtores rurais de Santa Cruz do Sul a promoverem ações de recuperação de nascentes e cursos d`água.

O contrato foi assinado com a presença do reitor da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), Rafael Frederico Henn, do vice-prefeito Elstor Desbessell, do secretário municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade, Jaques Eisenberger, e equipe técnica responsável. Um primeiro diagnóstico deverá ser realizado no período de sete meses e o Município pagará pelo estudo o valor de R$ 266.464,00.

Com a implantação do programa, produtores rurais que promoverem em suas propriedades ações para manter, recuperar e melhorar os ecossistemas, trazendo benefícios para a sociedade, serão remunerados anualmente pelo poder público municipal, como forma de incentivo. Na região do Vale do Rio Pardo, a cidade de Vera Cruz é exemplo há mais de uma década e tornou-se um case nacional com o Projeto Protetor das Águas.

O trabalho, de acordo com o engenheiro ambiental Marcelo Kronbauer, que vai coordenar a equipe técnica, inicia com a sensibilização dos produtores na área de abrangência do programa. "Começamos com o mapeamento, diagnóstico e sensibilização e então partimos para os projetos. É importante ressaltar que a adesão é voluntária e cada propriedade terá o seu projeto individualizado e será avaliada como um todo, não somente a questão dos mananciais, mas também aspectos da produção, das boas práticas no manejo de efluentes, resíduos, entre outros", explicou. Estima-se alcançar cerca de 70 propriedades de agricultura familiar no município.