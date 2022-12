Saque Calamidade do FGTS em Cachoeirinha teve 487 pedidos

A prefeitura de Cachoeirinha cadastrou e encaminhou o pagamento de 487 trabalhadores até o momento, através do Saque Calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), totalizando 823 contas envolvidas. Os trabalhadores residentes na cidade que foram atingidos pelo vendaval seguido de granizo, ocorrido no mês de agosto, puderam solicitar o saque dos recursos do fundo.

A liberação teve como objetivo custear estragos causados pelo temporal pelos moradores das áreas afetadas, conforme endereços identificados pela Defesa Civil municipal. A retirada atendeu quem possuía saldo positivo na conta do FGTS e não realizou saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para retirada foi de R 6.220,00.

"Foi realizada uma força-tarefa do Departamento de Habitação, da Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Habitação, em parceria com o gerente Marcelo Raupp da agência Metropolitana da Caixa. Desde a publicação do decreto de calamidade pública, a partir do temporal de granizo que atingiu nossa cidade, conseguimos pleitear esses recursos para a população atingida junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional", contou a coordenadora do Departamento de Habitação, Graça Svierszcz. "Trata-se de uma soma importante, que permitiu uma injeção de 2 milhões de reais na economia do município neste final de ano", apontou o titular da pasta, Éder da Silva