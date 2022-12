Tarifa de ônibus tem reajuste em Caxias do Sul a partir de domingo

A Prefeitura de Caxias do Sul emitiu um comunicado em que informa que as tarifas do transporte coletivo público urbano sofrerão reajuste a partir deste domingo, 1 de janeiro. As alterações ocorrem em razão dos sucessivos aumentos dos preços dos insumos, como óleo diesel, pneus, carrocerias e chassis, e o acordo de reajuste salarial dos funcionários da concessionária com data base em dezembro de 2022.

A partir deste domingo, o valor da tarifa para quem realizar o pagamento com o cartão de pessoa física Caxias Urbano será de R$ 4,90. Pagamentos em dinheiro ou com o cartão de vale-transporte passarão a R$ 6,10. A tarifa verde, instituída no período das 9h às 11h e das 14h às 16h, terá o valor de R$ 3,90 para pagamentos com o cartão de pessoa física Caxias Urbano.

Para garantir valores inferiores à tarifa técnica calculada em R$ 6,30, o município destinará recursos provenientes do governo federal para subsídio às gratuidades no sistema. Os valores usados serão do Fundo Municipal de Transportes (Funtran).

O valor das tarifas do transporte semiurbano, que atende aos distritos de Criúva, Fazenda Souza, Loreto, Santa Lúcia do Piaí e Vila Oliva, quando pagos com os cartões de pessoa física Caxias Urbano ou de vale transporte será de R$ 7,00. Se o pagamento for em dinheiro, serão utilizados os valores da tarifa técnica calculada para cada linha.