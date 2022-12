Equipamentos vão ajudar Imbé no combate à dengue

A Prefeitura de Imbé, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), entregou dois atomizadores costais e um termonebulizador, para auxiliar na prevenção ao mosquito Aedes Aegypti à equipe do Departamento de Vigilância Ambiental. Os equipamentos foram entregues à coordenadora da Vigilância Ambiental, Halina Borba, pelo prefeito Ique Vedovato e pela titular da Secretaria Municipal de Saúde, Magda Dörr.

De acordo Halina Borba, o atomizador costal tem como objetivo chegar em locais de difícil acesso, realizando a eliminação das larvas e impedindo que o ciclo seja concluído. O larvicida utilizado é biológico e não apresenta riscos ao meio ambiente. O termonebulizador será utilizado para a aplicação do fumacê, que atua no controle do mosquito já adulto em local e horário específico.

"A Vigilância Ambiental, realizará durante o verão, um cronograma de aplicações do larvicida no município, auxiliado a ações para informar, conscientizar e eliminar focos do mosquito junto à população", lembrou o prefeito. "Trabalhamos incansavelmente no combate ao Aedes que, entre outras doenças, é o transmissor da dengue. Para isso também contamos com a colaboração dos nossos moradores e veranistas, para que tomem os cuidados básicos para evitar a proliferação destes insetos", complementou.

"Esse equipamento vem para auxiliar o trabalho que já é feito durante o ano pelos agentes de combate a endemias, que diariamente realizam vistorias para eliminar focos do mosquito e instruir a população quanto aos depósitos onde mais encontramos Aedes como vasos de plantas, potes de água dos animais e piscina sem o devido tratamento", destacou Halina.