A Prefeitura de Butiá, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Ação Solidária, realizou a primeira formatura do Curso Técnico em Pneus, do Programa Municipal de Capacitação Profissional. Ao todo, a iniciativa formou 10 novos profissionais, sendo que dois já ingressaram no mercado de trabalho.

O curso é resultado da parceria público-privada, entre a Administração Municipal e a Centro Pneus. No decorrer de dois meses, a turma teve aulas práticas e teóricas, que ocorreram no Centro Municipal de Capacitação e na estrutura da borracharia da Centro Pneus. Além disso, os alunos ainda tiveram a oportunidade de conhecer as instalações da Fábrica da Hoff Pneus, indústria localizada em Portão.

A solenidade teve a participação do prefeito em exercício, Cadoda Santos, de secretários municipais e de empresários O programa ofertará mais capacitações durante o ano de 2023.