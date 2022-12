Novo Centro Administrativo será construído em Santa Cruz do Sul

Nesta quarta-feira (28), a prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany assinou o contrato com a empresa K&G Construções LTDA, vencedora da licitação para executar a construção do futuro Centro Administrativo 2, que ficará localizado na esquina das ruas Coronel Oscar Jost e 28 de Outubro. O valor total da obra é de R$ 25.9 milhões

Composto por sete pavimentos, o prédio deve ser concluído em 21 meses. A edificação inclui elevadores, climatização e reaproveitamento de água da chuva, além da execução de todos os acabamentos, instalações, banheiros e copas. O projeto também prevê a instalação de piso elevado e forro rebaixado, de maneira a facilitar as alterações de layout ao longo do tempo.

O prédio, após concluído, abrigará a maioria das secretarias do município, exceto Fazenda, Educação, Planejamento e Orçamento, e Administração, que ficarão no Centro Administrativo 1, prédio da antiga Faculdades Integradas de Santa Cruz do Sul (Fisc). A estrutura do Centro Administrativo 2 começou a ser projetada ainda em 2011, e no ano seguinte iniciou-se a construção, interrompida na sequência e jamais retomada. O atual esqueleto compõe apenas o subsolo e um andar térreo.