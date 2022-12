Até o dia 4 de janeiro, o contribuinte que pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2023 em cota única em Passo Fundo terá acesso a descontos de até 20%. A guia para a quitação do imposto está disponível na internet e pode ser emitida tanto pelo site da Prefeitura (pmpf.rs.gov.br) quanto pelo aplicativo Cidadão Online Passo Fundo. Nesta modalidade, não haverá carnê em papel.

Para a consulta e emissão da guia em ambas as plataformas, será necessário inserir o número da economia. Esse dado pode ser conferido em guias de anos anteriores ou com a Secretaria de Finanças, caso o contribuinte não tenha acesso.

Com o pagamento da cota única I, que terá vencimento em 4 de janeiro, os proprietários de imóveis comerciais, indústrias e de prestação de serviço, dependendo da situação de cada imóvel, podem receber um desconto de até 20% do imposto. Já na modalidade cota única II, será possível obter desconto de até 7%, com prazo de até 15 de março para o pagamento. Quem optar por essa cota terá a guia digital e em papel.

Para os contribuintes que precisarem parcelar o imposto, os carnês serão disponibilizados no mês março. As guias serão encaminhadas pelo município aos endereços e também ficarão disponíveis no site da Prefeitura.