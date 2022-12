Em reconstrução após temporal, Minizoo de Canoas ganha data para reabertura

Os trabalhos para a reconstrução completa do Zoológico Municipal de Canoas (MiniZoo) seguem a todo o vapor e, agora, o local tem data definida para liberação da visitação do público. A reabertura, com a plena garantia de segurança para os visitantes e os animais, é no dia 1º de fevereiro. Alguns bichinhos já estão sendo remanejados, para que seja liberada a reconstrução dos demais recintos.

O local foi afetado pelo temporal de agosto, que causou estragos nos recintos dos animais e no ambulatório. Ao todo, foram construídos cinco novos ambientes, além de melhorias gerais no ambiente do zoológico. Também foram plantadas mais de 50 árvores no local. Desde o início da reconstrução, foram captados, junto ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, mais de R$ 800 mil.

O secretário do Meio Ambiente, Paulo Ritter, destacou o bom andamento das obras de reconstrução do local. "Os trabalhos andaram bem, estamos trabalhando nos últimos recintos. Com isso, conseguimos definir um prazo para reabertura. O MiniZoo é um espaço muito amado pelos canoenses, tenho certeza que todos estão ansiosos para poder visitar novamente os bichinhos".

Ele salientou que a reabertura traz novos espaços e melhorias para o atendimento e cuidado dos animais. "Esperamos reabrir com um espaço melhor, com mais estrutura para os animais que ficam aqui e para os que passam por reabilitação. Também vamos desenvolver mais atividades que unam lazer e educação ambiental para o público", destaca o secretário.