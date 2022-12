Sede administrativa do Consórcio Pró-Sinos é inaugurada em Esteio

Foi inaugurada, nesta quarta-feira, a primeira sede administrativa própria do Consórcio Pró-Sinos em 15 anos de atividades. A estrutura fica na rua Rio Grande, 2610, no centro de Esteio, e é exemplo de construção sustentável.

A sede administrativa foi construída numa área cedida pela Ambiental Metrosul, uma das concessionárias da Aegea Saneamento e parceira da Corsan na implantação da PPP do Saneamento na Região Metropolitana, e teve custo aproximado de R$ 900 mil. Possui uma área construída de cerca de 120 metros quadrados, com mais uma área aberta e com cobertura de cerca de 70 metros quadrados. No local, funcionava uma estação de tratamento de esgoto, que foi descontaminada e adaptada para a obra.

"Adotamos uma das obrigações indicadas na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é o reaproveitamento dos materiais para um novo uso", explica o diretor-técnico do Pró-Sinos, Hener de Souza Nunes Junior. A área foi aterrada e recebeu módulos habitáveis feitos a partir de sucatas de contêineres que foram restaurados e reaproveitados, necessitando de ajustes como isolamento térmico e revestimento interno. Dois contêineres maiores foram utilizados para a área do escritório e outros dois menores para o setor onde fica a cozinha e uma sala de reuniões.

Outra estrutura reaproveitada foi um espaço onde havia um leito de secagem, que foi higienizado e transformado em um espelho d´água, que terá peixes e plantas aquáticas. Também foi reutilizado um tanque onde era feito o tratamento de esgoto na antiga estação, que passará a captar água da chuva que irá para uma cisterna para que seja aproveitada. No quesito aproveitamento de energia, o complexo contará com painéis solares (fotovoltaicos) para geração de energia limpa e a utilização de telhado ecológico verde, o qual diminui a temperatura das instalações.