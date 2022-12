Prefeitura de Canoas muda critérios para testes de Covid feitos na Central de Testagem

A partir desta quarta-feira (28), os canoenses que forem até a Central de Testagem para realizar o teste contra a Covid devem estar sintomáticos, conforme estabelece o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual da Saúde. As mudanças foram informadas pela prefeitura. Além disso, é necessário a apresentação de comprovante de residência visando garantir que apenas os moradores da cidade realizem o teste antígeno.

"Temos o relato que pessoas de outras cidades estão fazendo o teste em Canoas. Para garantir que apenas os canoenses utilizem o nosso serviço, tivemos que adotar esta medida. Todos os municípios devem possuir testes e os moradores precisam procurar suas unidades de referência", explica o secretário da Saúde de Canoas, Aristeu Ismailow.

A Secretaria Estadual de Saúde informou que não recebeu o número pedido de testes do Ministério da Saúde e que não possui previsão de recebimento do governo federal. A pasta municipais está adquirindo mais testes, mas a previsão de entrega é para a segunda quinzena de janeiro. Com isso, o município está se prevenindo ao adotar a exigência do comprovante apenas na Central de Testagem, uma vez que nas unidades de saúde e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) já há o acolhimento e a devida atualização cadastral dos pacientes.

"Nas unidades de saúde e UPAs nada mudou, apenas na Central de Testagem, pelo motivo que já informamos. Queremos apenas garantir que os canoenses não sejam desassistidos em um momento em que o Ministério da Saúde não está enviando testes conforme o pedido pela SES, visando garantir que estamos alcançando o morador e usuário do sistema de saúde de Canoas", finaliza Ismailow.