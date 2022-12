Seleção brasileira de basquete vai jogar partidas eliminatórias para o Mundial em Santa Cruz do Sul

A seleção brasileira masculina de basquete vai desembarcar em Santa Cruz do Sul para a última janela das Eliminatórias da Copa do Mundo 2023. Nos dias 23 e 26 de fevereiro, o Brasil terá pela frente Porto Rico e Estados Unidos, em duelos decisivos pela classificação para o Mundial do Japão, Filipinas e Indonésia. Os confrontos acontecem no Ginásio Arnão e as informações sobre venda de ingressos serão disponibilizadas em breve.

A cidade é conhecida por respirar o esporte, com boa presença de público nas partidas do Novo Basquete Brasil. A ida da Seleção para Santa Cruz do Sul é uma parceria entre a Confederação Brasileira de Basquete (CBB), Prefeitura e também o União Corinthians, campeão do Brasileirão em 2021 e na elite do basquete nacional.

"Desde que assumimos a gestão da CBB, as Seleções passaram por todas as regiões, também o Norte, quando realizamos uma AmeriCup da base masculina. Levar basquete de norte a sul é um compromisso nosso e estamos ansiosos pelos jogos no Arnão, numa cidade que respira basquete e que terá casa cheia para nos empurrar para o Mundial" citou o presidente da CBB, Guy Peixoto Jr.

Com as vitórias sobre Estados Unidos e México, em novembro, a Seleção Brasileira está empatada no primeiro lugar do grupo ao lado dos Estados Unidos, com sete vitórias e três derrotas. Vencendo um dos dois duelos da janela, está garantido no Mundial. E ainda pode terminar em primeiro do grupo de forma isolada caso vença os dois jogos.