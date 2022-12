Plataforma móvel da Brigada Militar será instalada em Tramandaí para o fim de ano

O secretário de Segurança, Transporte e Trânsito de Tramandaí, Claudiomir da Silva Pedro, esteve reunido com a equipe da Secretaria de Segurança Pública do Estado esta semana O encontro teve como objetivo o mapeamento do local onde será instalada a Plataforma de Observação Elevada da Brigada Militar durante o Réveillon. A unidade móvel de videomonitoramento busca aprimorar os serviços de policiamento ostensivo durante grandes eventos.

A cidade de Tramandaí foi contemplada para receber a instalação do caminhão, que em tempo real fará o espelhamento das câmeras na Beira-Mar diretamente para as salas de comando da Brigada Militar e Guarda Municipal A estrutura possui câmeras com alcance de até três quilômetros, com visualização em 360 graus. Neles, operadores monitoram a movimentação, auxiliando o trabalho das forças policiais, identificando situações de risco, tornando a capacidade de resposta mais eficaz.

"Essa ação que estaremos promovendo durante as festividades de ano novo é de grande importância para a sociedade, que poderão curtir a virada com segurança e conforto. Além da Guarda Municipal, a Brigada Militar estará reforçando este cuidado com nossos moradores e visitantes durante um dos mais tradicionais eventos de Tramandaí", destacou Claudiomir.

Além do mapeamento do local de instalação, a equipe visitou o centro de comando de controle de videomonitoramento da Guarda Municipal. Os integrantes foram conhecer a estrutura e o funcionamento dos 35 equipamentos instalados pela cidade, sendo 24 câmeras de monitoramento e 11 de cercamento eletrônico.