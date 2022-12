O programa Turismo Futuro Brasil tem como objetivo selecionar 10 destinos turísticos situados no território brasileiro, que serão contemplados com a elaboração de instrumentos de planejamento e a implementação de ações-chave para o fortalecimento e consolidação de suas estratégias de Destino Turístico Inteligente (DTI). O principal critério que permite a participação dos municípios no edital é pertencer ao Mapa do Turismo Brasileiro 2022.

No Rio Grande do Sul, Flores da Cunha, Bento Gonçalves e Gramado foram os municípios gaúchos selecionados para a segunda fase. Bagé, Encantado, Estrela Velha, Garibaldi, Nova Petrópolis, Novo Hamburgo, Panambi, Pelotas, São Leopoldo, Torres, Três Coroas e Veranópolis também participaram do programa na primeira fase.

Os municípios selecionados estão se preparando para a última fase classificatória, prevista para janeiro. Os critérios avaliativos estão ligados à análise da proposta de candidatura do destino, feita por meio de respostas a questionamentos específicos e análise da maturidade da gestão e governança turística em aspectos relevantes para os DTI's. A divulgação dos 10 destinos turísticos selecionados nesta fase vai ocorrer na primeira quinzena de março.