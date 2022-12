Obra do Centro de Atendimento ao Turista é retomada em São Borja

A semana foi marcada pela retomada das obras na Praça XV de Novembro, de São Borja, do Centro de Atendimento ao Turista (CAT). Como o local abrange uma região que abriga sítios arqueológicos de valor histórico, as obras foram embargadas em outubro de 2021 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Arquitetônico Nacional (Iphan). No entanto, um acordo entre o município da Fronteira e o Iphan na Justiça Federal liberou a retomada da construção, mediantes algumas condições.

O instituto condicionou a retomada da instalação do CAT à contratação dos serviços de um arqueólogo para acompanhar escavações no entorno da construção, determinando se eventuais materiais encontrados têm valor histórico. A prefeitura contratou os serviços de uma arqueóloga, que em algumas semanas é esperada para acompanhar a pesquisa arqueológica na praça.

Enquanto isso, a empresa Inove Engenharia, vencedora de licitação, recomeçou seus trabalhos para o futuro funcionamento do Centro de Informações Turísticas, respeitando a determinação de retomada parcial, sem interferir no solo da área. De acordo com o Departamento de Projetos e Edificações (DPE) da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos, 54% dos trabalhos estão concluídos.

O prazo de execução termina em 14 de fevereiro. O prefeito Eduardo Bonotto comemora a retomada das obras. Nosso objetivo desde o início foi contribuir com o desenvolvimento turístico de São Borja. Infelizmente, tivemos imprevistos causados por denúncias que fizeram com que além do atraso da obra, o investimento financeiro aumentasse consideravelmente. As equipes já estão trabalhando, e logo teremos um local adequado para atendimento aos nossos turistas. O CAT vem para somar com o fomento ao setor turístico de São Borja", destaca