Oito microaçudes serão construídos em localidades de Taquara

Viabilizar a construção de açudes para irrigação na região almejando estabilidade nas produções para enfrentar as estiagens que ocorrem no Estado é o objetivo do Programa Avançar na Agropecuária e Desenvolvimento Rural, do governo do Estado. A cidade de Taquara aderiu ao programa e foi contemplado com a construção de oito microaçudes em propriedades que atenderam todos os critérios de enquadramento e também os preceitos ambientais. O Estado repassará ao município R$ 62.2 mil para a instalação destas infraestruturas nas propriedades rurais contempladas.

Segundo o secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Gilson Redin, nos próximos dias será encaminhado o processo licitatório para contratação das máquinas que farão a escavação dos microaçudes. "Com muita felicidade podemos anunciar aos produtores que aguardavam a construção dos microaçudes que estamos mais perto de concretizar este projeto", menciona o secretário.

Segundo Redin, são pequenos açudes que serão instalados em pontos estratégicos. "A possibilidade de ter um reservatório de água numa propriedade rural é importantíssima. Para alguns são pequenos passos, mas para nós são problemas resolvidos em oito propriedades que terão mais segurança hídrica e um aumento na produção, devia ser ideal todas terem o seu reservatório", revela. A construção dos microaçudes começa a ser encaminhada a partir de janeiro de 2023.

O secretário de Meio Ambiente, Defesa Civil e Causa Animal, Matheus Modler, lembra que Taquara teve um prejuízo de mais de 56 milhões no alto da estiagem que ocorreu no início deste ano no Estado. "Temos que pensar de forma coletiva para conseguir resolver ou no mínimo atenuar os danos causados na agropecuária. E quais são as ações preventivas? Construção de microaçudes, de poços artesianos, de cisternas, e Taquara se habilitou para todos estes convênios", destaca Matheus.