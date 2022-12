A plataforma estadual do Tudo Fácil Empresas foi instalada em Uruguaiana. Trata-se de um avanço no sistema Integrador Estadual da Junta Comercial do RS, que torna um fluxo que já é simplificado em uma maneira de abrir empresas com atividades de baixo risco de forma gratuita, totalmente automática, ágil, fácil e sem burocracia.

Na ocasião do lançamento foi exibido um vídeo demonstrativo da funcionalidade da plataforma digital, através de uma exposição da presidente da Junta Comercial do Rio Grande do Sul, Lauren Mombach e do diretor da Redesim, Silvio Ramão. De uma forma didática e bem esclarecedora, os representantes da Junta Comercial prestaram informações importantes quanto à operacionalidade do novo sistema. "A inteligência artificial do sistema, amplia as possibilidades do empreendedor em acelerar processos", evidenciou Lauren Mombach.

O prefeito de Uruguaiana, Ronnie Mello afirmou que o Tudo Fácil sempre foi uma necessidade para o empreendedor e que chega em boa hora no município. "Estamos em um crescente de desenvolvimento em todos os sentidos, por isso estamos comemorando mais esta conquista", garantiu. "Daqui a algum tempo iremos mensurar o verdadeiro avanço que estamos tendo a partir de hoje. Por isso afirmo que a política pública mais importante é aquela que terá continuidade", garantiu.