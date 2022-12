A Prefeitura de Capão da Canoa realizou, nesta terça-feira (27), a inauguração da Farmácia Solidária do município. O local fica localizado na Avenida Valdomiro Cândido dos Reis, número 662. O objetivo é ofertar mais um serviço de saúde para a população, em uma parceria entre o Legislativo e o Executivo.

A proposta do local é ofertar medicamentos para pessoas que não possuem condições de comprar. Os medicamentos dentro do prazo de validade podem ser doados e serão direcionados para quem buscar pelos mesmos na farmácia, evitando assim o desperdício de remédios e ajudando as pessoas que precisam. Além disso, a farmácia evitará o descarte irregular de medicamentos.

As doações devem ser levadas até o local e entregues para a equipe, podendo ser realizadas pela população, clínicas, farmácias e laboratórios. De acordo com a secretária da Saúde, Nuna Pereira, a farmácia será fundamental para as pessoas carentes e que muitas vezes não conseguem arcar com os custos da medicação para um tratamento de saúde. "Muitas destas pessoas aguardam a medicação do Estado e agora poderão contar com mais uma alternativa, até mais viável em alguns casos, para obter a medicação necessária para o seu tratamento", explica.