São Leopoldo cria fundação voltada para a gestão da saúde

Um novo marco para a saúde de São Leopoldo. Assim foi tratada a sanção da lei que cria a Fundação Municipal de Saúde. A nova estrutura será responsável pela gestão da rede pública, com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, operacional e financeira. O ato ocorreu nesta terça-feira (27) no gabinete da Prefeitura, no Centro Administrativo.

Os avanços na estrutura física do Hospital Centenário e das Unidades Básicas de Saúde (UBS) perdem boa parte do seu efeito diante da dificuldade de contratação e na continuidade dos profissionais. A secretária da Saúde, Paula Silva, falou da necessidade de melhorar a cobertura da Atenção Básica no município, que hoje atinge 46% do território. "Nossa meta é chegar a 70%. A fundação viabilizará com a contratação de profissionais e o aumento da carga horária. Nesse sentido, conseguiríamos fazer a substituição da força de trabalho terceirizada, com remuneração e recrutamento focados nas diretrizes do Sus", ressaltou.

De acordo com Paula, dentro da rede municipal diversos servidores com múltiplas carreiras, com cargas horárias e atribuições diferentes convivem nos mesmos setores, o que acarreta dificuldades para a gestão. A titular da pasta destacou ainda a abrangência que a fundação terá. "Ela terá o papel de integrar nossa rede, transformando, de fato, numa rede de ensino, pesquisa e inovação em parceria com as instituições de ensino, em especial, a Unisinos. Todo sistema de saúde será qualificado, centrado nas necessidades das pessoas que procuram o serviço. A Ffndação será a ferramenta para realizar o planejamento previsto para o setor", explicou.

A criação da entidade foi a solução encontrada pela administração após os debates realizados no âmbito do Plano Municipal de Saúde junto à população. O ingresso se dará por meio de concurso público dentro de um plano de cargos e carreiras direcionados às diretrizes do SUS.

As cidades vizinhas de Sapucaia do Sul e Novo Hamburgo já organizam o modelo de saúde através de fundações. Com a adequação dos serviços, São Leopoldo espera ampliar a captação de recursos estaduais e federais a partir do próximo ano e dobrar a cobertura da atenção básica, atingindo 70% de cobertura. A expectativa é que no mês de março a Fundação comece a dar seus primeiros passo no município.