Chuva abaixo da média volta a colocar Bagé em alerta

Quatro meses com chuvas abaixo da média. Esta é a situação de Bagé, que desde setembro está com escassez de precipitações. A Estação de Tratamento de Água de Bagé (ETA) registrou apenas 36,3 milímetros de precipitação em dezembro, até o momento. O índice está muito inferior à média histórica do mês, que é de 83,3 milímetros.

Em novembro, também houve muita pouca chuva na cidade. Foram observados 45 milímetros, enquanto que a média é 65,1 milímetros. Além da Campanha, outras regiões do Estado já estão sofrendo com problemas de estiagem. A Fronteira Oeste e o Vale do Taquari também já sofrem com a falta de chuvas. Prejuízos nas lavouras gaúchas, principalmente de milho, fumo, arroz irrigado e moranguinho, já são realidade.

Neste cenário, as barragens apresentam níveis que começam a preocupar. A Sanga Rasa está 2,70 metros abaixo do normal. Já a barragem do Piraí está 1,75 m aquém da normalidade. A Emergencial, por sua vez, está no seu nível máximo. Quando a cidade entrou em racionamento preventivo durante a madrugada, em janeiro, a Sanga Rasa estava três metros abaixo do normal.

Desta forma, o Daeb emitiu um comunicado pedindo o uso racional da água ao longo de todo o verão. Um dos grandes desperdícios observados nesta época são as trocas de água de piscina, principalmente as de plástico.