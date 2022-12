Prefeitura de Estrela planeja ter uma arrecadação de cerca de R$ 8,5 milhões com o pagamento do IPTU 2023

A Prefeitura de Estrela dará início, a partir do dia 9 de janeiro, ao recebimento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Com vencimento em 10 de março, o contribuinte que optar pelo pagamento em cota única pode conseguir até 12% de desconto - benefício por antecipação e bônus de bom pagador - para abatimento no valor do imposto. As guias para pagamento podem ser solicitadas via WhatsApp. A previsão de arrecadação é de R$ 8,5 milhões com o IPTU.

Conforme a secretária municipal da Fazenda, Natalie Sesti Lopes, a intenção da pasta é fazer com que o pagamento do imposto seja mais prático e fácil para o contribuinte. "Por isso que, desde o ano passado, criamos o Zap IPTU, que permite que as pessoas solicitem a guia para pagamento pelo telefone, evitando as filas no setor de arrecadação e facilitando o acesso do contribuinte", confirma.

A solicitação de informações só começa no dia 9 de janeiro, quando o sistema estará emitindo as guias para pagamento também. Para quem paga em cota única, o IPTU de Estrela vence em 10 de março. O contribuinte que fizer a quitação até esta data tem 10% de desconto no valor devido.

Já quem está em dia com os pagamentos de anos anteriores, e não tem pendências com o município, ganha mais 2% de desconto, fazendo com que o percentual alcance 12% sobre o total devido. "O pagamento também pode ser parcelado em até 10 vezes, com primeiro vencimento em 31 de março. Para parcelar é preciso que o valor da prestação seja maior do que R$ 68,50", destaca.

A coleta de lixo também terá seu vencimento em 10 de março. O valor deve ser pago todos os anos, assim como o IPTU. A taxa poderá ser parcelada em até três vezes com vencimento em 31 de março. A previsão é que a arrecadação da taxa de lixo alcance o valor de R$ 1.738 milhão.