Pesquisa coloca Tramandaí como principal destino de verão no RS

A Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) divulgou um estudo em que apresenta os principais resultados da Pesquisa de Férias 2023, com objetivo de diagnosticar as intenções de viagens dos gaúchos durante o período de verão. O levantamento aponta que 43,1% dos entrevistados pretendem viajar durante o período de verão e os destinos mais indicados foram outros estados (47,6%), seguido por praias do litoral gaúcho (41,6%) sendo que Tramandaí foi a mais citada (24,6%), seguida por Cidreira (20,3%) e Capão da Canoa (17,4%).

A pesquisa foi realizada no período de 5 a 24 de outubro e foram abordadas 385 pessoas na principal cidade de cada Macrorregião do Estado - Santa Maria, Porto Alegre, Caxias do Sul, Ijuí e Pelotas. Dos entrevistados da classe alta, 56,4% afirmaram que viajarão, enquanto 26,2% dos entrevistados da classe baixa irão passar algum período fora de sua cidade de residência. Entre os entrevistados da classe média, 42% afirmaram que viajarão durante o período de férias.

Em relação ao tamanho do período de férias pretendido, 51,2% das pessoas que pretendem viajar afirmaram que passarão uma temporada fora de suas cidades e desse grupo, 42,4% afirmaram que a temporada deve ser de até 10 dias. A estadia será em casa própria ou na propriedade de parentes ou amigos para 56,6%, enquanto 27,1% ficarão em hotel ou pousada e 13,9% alugarão casa ou apartamento.

Em relação aos gastos 38,6% pretendem gastar entre R$ 1.000,01 à R$ 3.000,00 com as férias e 41,0% afirmaram que iriam desembolsar até R$ 1.000,00, enquanto 15,1% disseram que gastarão mais de R$ 3.000,00. Entre os viajaram no ano anterior e foram capazes de comparar gastos pretendidos com o veraneio passado, a maioria disse que pretende gastar o mesmo que em outros anos e 25,4% responderam que pretendem gastar menos ou muito menos na mesma base de comparação. "Apesar de um cenário desafiador apontado para a economia brasileira, o verão promete ser bom para o varejo e os serviços do litoral. A plena mobilidade da população por si só já é um diferencial relevante com relação aos dois últimos verões", afirma o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn.