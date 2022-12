O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico sancionou uma lei que permite, em veículos coletivos, o transporte de animais de pequeno e médio porte. O trânsito dos pets era proibido por lei complementar de dezembro de 2020, que consolida a legislação relativa ao Código de Posturas do município. A proposição do vereador Maurício Scalco passará agora por regulamentação por meio de lei que o Executivo encaminhará ao Legislativo.

O vereador Scalco expôs, durante a sanção, que a proposta foi amplamente debatida com a concessionária do transporte e também com Conselho Municipal de Mobilidade, que voltarão a ser consultadas para a definição da regulamentação legal. "É um avanço, considerando que animais domésticos já podem ser levados para shoppings e ser transportados via aérea. Sempre com a preocupação de preservar a segurança e a saúde pública", acrescentou o prefeito. A lei de regulamentação deve ser encaminhada em fevereiro para o Legislativo.