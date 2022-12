A Prefeitura de Tramandaí efetuou a substituição das lâmpadas da beira-mar. Todo o trecho revitalizado da orla recebeu a nova iluminação em LED, sendo colocadas 164 novas lâmpadas e 38 novos suportes com três hastes cada.

A nova iluminação busca trazer mais segurança para quem circula em um dos pontos turísticos mais movimentados da cidade do Litoral Norte. "O material além de ser resistente, vai proporcionar uma luminosidade maior em nosso trecho da beira-mar. Buscamos desta maneira, além de embelezar o local, deixar nossa praia mais segura para moradores e visitantes. Nosso agradecimento a todos que estão atuando no projeto", finalizou o secretário de Obras, Márcio Batata.

A orla conta com 32 quiosques na faixa de areia, além de quatro estruturas em contêiner no calçadão. Os novos playgrounds também já foram instalados nos espaços destinados às crianças na orla. As estruturas com base em madeira, contam com balanços e escorregadores.