Laboratórios de Ciências da Natureza são adquiridos para uso de alunos em escolas da cidade de Canela

A Secretaria de Educação de Canela está finalizando o ano com um investimento na área pedagógica. Pensando no desenvolvimento didático dos estudantes e em oferecer materiais de qualidade e inovadores aos educadores, foram adquiridos 14 kits de Laboratórios de Ciência da Natureza para todas as escolas de Ensino Fundamental da rede municipal. Os laboratórios serão utilizados por alunos do 1º ao 9º ano, proporcionando elevação no nível de aprendizagem dos conteúdos teóricos trabalhados em aula.