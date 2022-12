Cooperativas aumentam volume de lixo reciclado em Canoas

As oito cooperativas de reciclagem de Canoas receberam e encaminharam para serem reciclados mais de 2.300 toneladas de materiais. Entre os resíduos reciclados estão papel, plástico, vidro, metal, alumínio, óleo de cozinha entre outros. Neste levantamento está incluso o trabalho da Coopertec, que realiza a gestão exclusiva de resíduos eletroeletrônicos no município, reciclando um total de 54 toneladas deste tipo de material.

O trabalho das cooperativas de reciclagem gera emprego para 215 catadores e renda para mais de 800 pessoas, além de promover diversos impactos positivos para o meio ambiente e a sociedade. "Para nós que trabalhamos há muitos anos na coleta seletiva, este projeto está sendo fundamental para que a população separe e encaminhe de maneira correta seus resíduos. Percebemos que está dando certo porque as pessoas nos reconhecem e os materiais estão chegando no galpão melhor condicionados e em maior quantidade", elogia Michele Ferreira dos Santos, coordenadora da Cooperativa Renascer.

O trabalho de Coleta Seletiva em Canoas passou por uma reestruturação neste ano, com o aumento do número de cooperativas, passando de quatro para oito, incluindo a Coopertec, que trabalha exclusivamente com a reciclagem de materiais eletrônicos. O investimento anual da Prefeitura no serviço era de aproximadamente R$ 3.5 milhões, passando para cerca de R$ 6.9 milhões.

Além das melhorias estruturais e ampliação dos serviços, o novo contrato previu a contratação de um trabalho de assessoria ambiental. A iniciativa possibilitou uma maior divulgação dos serviços realizados, capacitação dos profissionais que trabalham nas cooperativas e o desenvolvimento de novos projetos socioambientais.

O secretário do Meio Ambiente, Paulo Ritter, comentou sobre a importância do trabalho de reciclagem na cidade. "Avaliamos como muito positivo o desempenho das cooperativas, que ampliaram seus resultados e estruturaram campanhas educativas com a sociedade, além de gerar emprego e renda para centenas de canoenses. Uma cidade que prioriza a sustentabilidade em sua gestão plena na questão ambiental, se desafia em ampliar os serviços de coleta seletiva", destacou.