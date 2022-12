Ação vai sortear 50 geladeiras em praça de Viamão

A CEEE Grupo Equatorial termina o ano sorteando geladeiras novas em Viamão. A ação do projeto "E Comunidade" dará um presente para a população da cidade da região metropolitana de Porto Alegre, com o sorteio de 50 geladeiras e a troca de lâmpadas antigas por outras, mais eficientes e que economizam energia.

O Mutirão pelo Futuro do projeto estará na Praça Júlio de Castilhos, no Centro de Viamão, até quinta (29), das 9h às 18h, e na Praça Liberdade, n° 1505, no bairro Santa Isabel, na quarta (28) e na quinta, também das 9h às 18h. Nesse período, será realizado o cadastramento ao sorteio de geladeiras novas. A população também poderá trocar lâmpadas incandescentes e fluorescentes por eficientes, com o limite de cinco unidades por cliente cadastrado na companhia de energia. O sorteio das geladeiras novas ocorre na sexta-feira, (dia 30), às 12h, na Praça Júlio de Castilhos.

Para participar, o cliente deverá levar ao local documento de identidade, CPF e conta de energia. Os clientes também podem aproveitar outros serviços da CEEE Grupo Equatorial, como regularização de clientes, parcelamento de débitos, cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica e solicitação de ligação nova. "Nosso objetivo é repetir o sucesso do projeto, realizado em outras cidades do Estado, com ações de eficiência energética que permitam que a conta de energia caiba no orçamento do cliente", afirma o engenheiro de Eficiência Energética da CEEE Grupo Equatorial, Jonatan Silva.