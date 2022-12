Pesquisa avalia custo da cesta básica em 15 cidades do interior

Os estudantes da turma de Economia e Finanças na Era Digital da Univates, ministrada pelo professor Samuel Martim de Conto, realizaram, durante o segundo semestre de 2022, a coleta de preços de produtos da cesta básica em diferentes municípios da região. Cada um dos 15 grupos de estudantes da disciplina realizaram duas coletas de preços durante os meses de setembro e outubro, em 15 municípios (11 do Vale do Taquari), totalizando 102 coletas de preços.

Os grupos constataram que, ainda impactados pela crise sanitária e conflitos internacionais, os preços dos alimentos continuam em patamares elevados em relação a 2021, quando pesquisa similar foi realizada. Da relação de municípios pesquisados, no mês de outubro, Marques de Souza apresentou o maior valor médio da cesta básica (R$ 987,17), enquanto Mato Leitão o menor valor (R$ 590,64).

Nesses dois municípios ocorreu a coleta apenas num estabelecimento, então é possível que em outros locais os valores tenham diferenças significativas. Como exemplo, em Lajeado ocorreram 19 coletas de preços em diferentes locais, resultando na média da cesta básica de R$ 811,51 (menor valor R$ 534,30 e maior valor R$ 1.185,92). As cidades pesquisadas foram Anta Gorda, Arroio do Meio, Boa Vista do Sul, Bom Retiro do Sul, Encantado, Estrela, Guaporé, Imigrante, Lajeado, Marques de Souza, Mato Leitão, Muçum, Poço das Antas, Teutônia e Triunfo,

Para efeitos comparativos, a cesta básica em Porto Alegre, conforme o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), no mês de novembro foi de R$ 768,82. Quanto à variação percentual do valor da cesta básica no mês de outubro em comparação a setembro, os aumentos ocorreram em todos os municípios pesquisados, ficando na faixa de 0,11% a 0,17%.