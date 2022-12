São Leopoldo é mais uma cidade a ingressar no Tudo Fácil Empresas

A Prefeitura de São Leopoldo aderiu ao Programa Tudo Fácil Empresas, do governo estadual. O evento que formalizou o ingresso na plataforma contou com a presença e manifestação do secretário Geral de Governo, Nelson Spolaor, do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Joel Maraschin, da presidente da Junta Comercial do RS, Lauren Momback, além de secretários e empresários.

Iniciativa do governo do Rio Grande do Sul, o Tudo Fácil Empresas é uma plataforma que tem como objetivo facilitar ainda mais a abertura de empresas no estado. Parte do sistema Integrador Estadual da Junta Comercial do RS, ela possibilita a abertura online, de forma gratuita e em apenas um acesso, com tempo máximo de 10 minutos, desde que com baixo risco ambiental, de incêndio ou sanitário. A plataforma iniciou o funcionamento no município na segunda-feira (26).

Nelson Spolaor, comentou sobre o avanço na abertura de empresas na cidade. "A partir de agora, com 10 minutos na plataforma do Tudo Fácil Empresas, todos os empreendedores de baixo risco sairão totalmente regularizados pelo sistema. Não resta dúvida que é um passo extraordinário para quem busca empreender no município", pontuou.

Já o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Joel Maraschin, chamou atenção para a competitividade do estado no âmbito nacional. "Nosso objetivo é fazer com que o Estado volte a ser competitivo. Já estivemos na 15ª posição no ranking de competitividade nacional e hoje se encontra na sexta posição. Ainda há muito o que trilhar para que os números e essa posição melhorem, mas já ganhamos muito", salientou.