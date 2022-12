Iphan autoriza projeto para reforma do Parque da Baronesa, em Pelotas

O município de Pelotas recebeu a aprovação, de parte do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), do projeto de requalificação do Parque da Baronesa, a ser executado com recursos do governo do Estado, por meio do programa Avançar Turismo, e contrapartida municipal. O investimento será de mais de R$ 7,1 milhões, sendo R$ 5,7 milhões da Secretaria do Turismo do Rio Grande do Sul e R$ 1,38 milhão da Prefeitura, que confirma, para os primeiros dias após a virada do ano, a assinatura do contrato para início das obras.

O projeto de requalificação do Parque da Baronesa prevê a implantação de quadras esportivas, alambrado, pracinha, academia, áreas de lazer contemplativo, paisagismo, pavimentação de caminhos em concreto , fechamento com muro mais gradil, mobiliário urbano, iluminação e anfiteatro ao ar livre. A prefeita Paula Mascarenhas anunciou a aprovação do Iphan quanto às obras no Parque e a parceria com o Estado para concretizar o projeto.

"É um momento muito feliz para Pelotas. Recebemos autorização e vamos assinar, nos primeiros dias de janeiro, o contrato para requalificação completa do Parque da Baronesa. Será nosso grande parque. Uma área central que terá toda a estrutura revitalizada e iluminada, proporcionando segurança e qualidade aos pelotenses. O espaço contará com a maior praça infantil da cidade, além de locais adequados para práticas esportivas, culturais e recreativas", afirma o secretário de Planejamento e Gestão, Roberto Ramalho.

De acordo com o secretário Roberto Ramalho, as atividades estão previstas para começar no início do ano, com demarcações de áreas e montagem do canteiro de obras. A empresa Marsou Engenharia, vencedora da licitação, será responsável pela execução do projeto, sob fiscalização e acompanhamento técnico da Seplag. O contrato terá prazo de oito meses.