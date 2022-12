Foi inaugurado, em Estância Velha, o novo consultório odontológico que fica no Posto de Saúde do Centro. O atendimento iniciou nesta segunda-feira (26), com horário das 13h às 17h. Segundas, quartas e sextas-feiras serão dias de pronto atendimento, com fichas retiradas no dia. Nas terças e quintas-feiras, serão os dias de atendimento com horários agendados para idosos e crianças.

Os pacientes vinham sendo atendidos no posto do bairro Floresta. Serão atendidos todos os pacientes com necessidades em clínica geral de odontologia. Patrícia Rocha, coordenadora da Atenção Básica do município, comemora o início das atividades do sexto consultório odontológico da rede básica de atendimento. "A meta do Plano Municipal de Saúde é estruturar os espaços físicos em todas as nossas unidades. Este novo consultório é uma grande conquista para todos nós", diz Patrícia.

Na ocasião estiveram presentes as equipes de saúde bucal de todas as unidades de saúde, para, além de acompanhar a inauguração do consultório, receber um kit de material educacional de saúde bucal. O kit contém material odontológico educativo macro, e tem o objetivo de auxiliar no trabalho de prevenção e promoção da saúde bucal. O material foi entregue pelo coordenador de Saúde Bucal de Estância Velha, Samuel Corso