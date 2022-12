A prefeitura de Westfália e o Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro) do município assinaram um termo de colaboração. O documento prevê investimento superior a R$ 310 mil em videomonitoramento na cidade do Vale do Taquari

Conforme o documento assinado pelo prefeito, Joacir Antônio Docena, e o presidente do Consepro, Ido Ahlert, o município repassará os recursos em duas etapas: R$ 271 mil de forma imediata, além de mais R$ 42 mil divididos em doze parcelas de R$ 3.5 mil. No total, a entidade receberá R$ 313 mil para a execução do serviço de monitoramento.

Dentre as ações propostas estão a instalação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos do município, como forma de coibir a criminalidade e, consequentemente, oferecer mais segurança para a população, além de contribuir com os órgãos de segurança pública na execução do seu trabalho. Docena coloca que Westfália dá um grande passo no que se refere à segurança pública. "O Consepro tem sido uma forte parceira do município. Agora, com o videomonitoramento, vamos atingir um novo patamar no que se refere à segurança. Não podemos medir o custo quando se fala em proteger uma família de algum delito ou salvar uma vida", pontuou.