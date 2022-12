Os dados divulgados pela Secretaria da Fazenda de Pelotas na sexta-feira (23) mostram que 35% dos contribuintes optaram pelo pagamento antecipado do IPTU - com 10% de desconto sobre o valor do imposto e 12% para quem aderiu ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) - cujo prazo encerrou na terça-feira (20). A quitação antecipada garantiu uma arrecadação de R$ 51 milhões ao município.

Os contribuintes que optaram pelo pagamento parcelado têm até o dia 10 de janeiro para quitar a primeira das dez parcelas. A estimativa da Fazenda é de obter uma arrecadação total de R$ 144 milhões com o IPTU 2023, entre os pagamentos antecipados e parcelados. Isso representa algo em torno de R$ 9 milhões a mais do que o arrecadado em 2022, conforme as estimativas do Executivo municipal.