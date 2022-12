Teve início, em Taquari, a colocação da capa asfáltica nas ruas do anel rodoviário. O trabalho começou pela rua rua dos Navegantes, no bairro Praia, e seguirá pelas que já tiveram os canos da Corsan substituídos, melhorias na drenagem e perfilagem.

A colocação da camada é a última etapa do trabalho, que contempla o recapeamento asfáltico e sinalização de oito vias da rota de transporte no município. Em algumas delas, a recapagem será feita em apenas um trecho da rua.

A rota, quando liberada, será a ligação entre o acesso à balsa e a zona industrial de Taquari. São cerca de 3,7 quilômetros de vias contempladas, possibilitando melhores condições para o escoamento da produção das empresas e favorecendo as instalações de outros empreendimentos. O valor do investimento é de cerca de R$ 3,6 milhões, sendo R$ 2 milhões oriundos do Governo do Estado e o restante, de contrapartida do município. O trabalho é realizado pela empresa Conpasul.