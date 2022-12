Com investimento de R$ 26 milhões, rua é revitalizada em Canoas

Foi finalizada na semana passada a obra de asfalto e urbanização da Rua Curitiba, em Canoas. O projeto conta com nova estrutura de pavimentação das ruas e calçadas, ciclovia de quase cinco quilômetros de extensão, pracinhas e academias ao ar livre. O investimento total foi de mais de R$ 26 milhões.

Os trabalhos contemplaram um trecho entre a rua São Paulo até a Casa de Bombas. Iniciada em janeiro deste ano, a obra era uma demanda antiga da comunidade e, agora, foi entregue para a população. O projeto também previu terraplenagem da pista, drenagem e sinalização viária.

O secretário de Obras, Marco Antonio Oliveira, reforçou a importância da obra e os beneficiou que trará para a região. "Este é um grande sonho antigo de toda a comunidade da Rua Curitiba, por isso sempre tivemos essa visão de tratar essa obra como uma prioridade. Agora temos a alegria de realizar essa importante entrega, com toda uma nova pavimentação, ciclovias, praças e espaços de lazer. Tenho certeza que os moradores vão usufruir muito de todos estes benefícios", avaliou.

Ainda serão plantadas gramas do tipo batatais em placas e 12 mudas de árvores em toda a extensão da rua. O plantio será executado após o recesso de final de ano para garantir o cuidado necessário aos vegetais. Ainda será feita a colocação de gradis de proteção em toda a extensão da via, a separando da vala. Os recursos foram obtidos através do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA).

Além de benefícios para a mobilidade urbana da região e os condutores que transitam por ali, a nova rua será um grande espaço de lazer para os canoenses. Ao longo da área de intervenção foram construídos ambientes de infraestrutura e mobiliário urbano, para uso da população.

Estão à disposição da população, ao longo da via, quatro academias ao ar livre playground, duas áreas de bem-estar e lazer com banco de concreto com assento de madeira, banco com floreira e lixeira em galeria de concreto, dois bancos com encosto e estrutura em aço galvanizado e madeira tratada, carrossel redondo oito lugares, balanço duplo e mesa de concreto.