Gramado recebeu quase 7 milhões de turistas em 2022

Por mais que o mês de dezembro esteja com números abaixo do esperado, o ano de 2022 termina com um número maior de turistas que visitaram a cidade de Gramado em comparação aos últimos anos. Em novembro deste ano, a quantidade de visitantes na cidade já tinha ultrapassado 6,8 milhões, mesmo número de todo 2021. Os dados foram divulgados pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

Além disso, desde setembro de 2021 foi disponibilizado nos hotéis da cidade um display com Qr Code onde o turista pode responder questões sobre o perfil do turista na cidade. Através da pesquisa foi observado que 37% dos turistas que visitam a cidade são casais e 25% famílias com crianças. O tempo de permanência na cidade em sua maioria foi de 4 a 5 dias com 35% e de 5 a 7 dias com 34% de respostas.

Outros dados importantes foram o gasto médio na cidade, onde 37% relataram que gastam mais de R$ 1.000, e 19% gastam entre R$ 400 a R$ 600. Com relação ao grau de satisfação, 86% aprovam a mobilidade urbana, 87% considera a cidade acessível, 93% aprovam os atrativos, 91% aprovam os hotéis da cidade, e 65% aprovam os valores ofertados de forma geral. Um relatório final sobre a pesquisa, será enviado em 2023 para o trade turístico da cidade.

"Esses números são muito importantes para vermos que Gramado continua atraindo um grande público, que busca no nosso destino um lugar acolhedor, simpático, cheio de atrativos e de gastronomia farta para curtir com a sua família, além de contar com eventos para todos os gostos, e o ano todo", destaca Rosa Helena Volk, secretária de Turismo de Gramado.

Com relação aos números de dezembro, a secretária identifica a diminuição de turistas neste mês, e afirma que isso é uma oportunidade , de analisar e verificar novas formas de atrair os turistas para a cidade junto aos empresários do setor. "O mês de dezembro, não só em Gramado, como em outras cidades está passando por uma queda, e isso pode ser observado também no comércio e varejo de grandes cidades", disse a secretária. "Não podemos deixar de lembrar, que tivemos eleições, Copa do Mundo, preço dos aéreos mais elevados e a abertura de cidades no exterior para viagens, o que consequentemente afetou os destinos nacionais. Gramado esteve no topo de diversas listas de melhores destinos e cidades mais procuradas em 2022, além das diversas premiações recebidas neste ano, e isso com certeza, são dados para o gramadense e o trade turístico se orgulhar", completa Rosa Helena Volk.