Praça na região central de Santa Maria é revitalizada e reaberta para o público

Uma festa marcou a reinauguração da Praça Dr. Astrogildo de Azevedo, Largo Roque Gonzales, no Centro de Santa Maria, conhecida como Praça da Caridade. Com investimento de cerca de R$ 1 milhão, o local, que fica entre as ruas Pinheiro Machado e José Bonifácio, está repaginado, com novos brinquedos, academia, chimarródromo e uma nova casa dos taxistas, entre outras novidades. Todo o serviço foi realizado pela Prefeitura de Santa Maria e por empresas parceiras, que adotaram o local.

Após sete meses em obras, o local foi reaberto com um evento em que a população pode comemorar com uma grande festa, que teve temática natalina, muita música e brincadeiras para crianças. Durante o trabalho operacional da obra, equipes da Prefeitura, por meio das secretarias de Infraestrutura e Serviços Públicos, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente, realizaram os serviços de podas, supressões, plantio e rega da grama, e sinalização de trânsito, entre outros.

O superintendente de Praças, Parques, Canteiros e Jardins da Prefeitura, Roberto Dotto, acompanhou toda a obra e explica que a revitalização da Praça Dr. Astrogildo de Azevedo foi possível através do termo de adoção, que foi realizado em 17 de maio deste ano, e tem validade de 10 anos, podendo ser prorrogado. A partir daquela data, as empresas Unicred Ponto Capital, o Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo e a Unimed Santa Maria são responsáveis por todo o cuidado do espaço.