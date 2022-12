Santa Cruz do Sul ganha primeira feira móvel de alimentos

Uma iniciativa inédita e que vai estimular ainda mais a comercialização de produtos da agricultura familiar foi implantada em Santa Cruz do Sul. Trata-se da primeira feira móvel do município, inaugurada no distrito de Monte Alverne, um projeto piloto realizado pela prefeitura, em parceria com a Igreja Evangélica da localidade, que cedeu o espaço externo para a montagem da estrutura. No local, sete feirantes estarão atendendo os consumidores semanalmente, toda quinta-feira, no período entre 14h30 e 19h.

Em seu pronunciamento, a prefeita Helena Hermany destacou o incentivo à diversificação. "Falamos muito em diversificação no meio rural e em manter os jovens no campo. Para poder diversificar, temos que dar oportunidades, fazer com que as oportunidades se tornem realidade, e é o que estamos fazendo com esta iniciativa", afirmou.

O vice-prefeito e secretário de Planejamento e Orçamento, Elstor Desbessell, que também responde interinamente pela pasta de Agricultura, também se pronunciou. "Como filho da terra de Monte Alverne, é com muita alegria que participo deste momento. É um marco na história da agricultura familiar. Só nesta região, temos mais de 100 funcionários públicos que atuam, e que com certeza irão adquirir produtos aqui. Acredito que no futuro aqui teremos um problema bom, que é adquirir uma área e construir uma feira", declarou.