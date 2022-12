Gramado terá um centro especializado em reabilitação

Como resultado de um trabalho conjunto entre a Prefeitura com a APAE Gramado, o governo estadual e o Ministério da Saúde, o município da Serra foi contemplado com um recurso federal para a criação de um Centro Especializado em Reabilitação (CER) tipo II. A unidade vai ser instalada junto à entidade de assistência social e será voltada para o atendimento especializado de pessoas com deficiência física ou intelectual que necessitam de reabilitação.

O recurso é resultado da recente visita técnica do coordenador geral do Departamento de Atenção Especializada e Temática Ministério da Saúde, Angelo Roberto Gonçalves. "Ele e a equipe constataram a qualidade dos espaços de saúde e a seriedade com que essa área é tratada pela administração Nestor e Luia, buscando melhorias diariamente", conta o secretário da Saúde de Gramado, Jeferson Moschen.

Atualmente, a comunidade local precisa ir até o município de Caxias do Sul para fazer fisioterapias de alta complexidade. Com a instalação do CER, esse atendimento será realizado em Gramado, com uma equipe multiprofissional, composta de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, médicos, psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros.

Entre os objetivos do espaço de saúde estão a estimulação precoce, orientação aos cuidadores e familiares, atendimento e reabilitação, prescrição e manutenção de próteses, atendimentos individuais e em grupos, integração e articulação com serviços de inclusão, proteção social, educação, esporte e cultura. Ainda não há previsão de quando o centro começará a operar.