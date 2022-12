Rodovias do Litoral Norte gaúcho recebem melhorias

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) investiu R$ 21,9 milhões em rodovias do Litoral Norte gaúcho para a temporada de verão. Por meio do programa Avançar, do governo do Estado, foram realizadas a recuperação dos pontos críticos, o corte da vegetação e a pintura da pista das estradas que registram maior volume de veículos nesta época - como a ERS-030,a ERS-389 (Estrada do Mar), a ERS-786 (Interpraias), a ERS-407 e a RSC-101.

As ações fazem parte da Operação RS Verão Total, caracterizada por iniciativas conjuntas de órgãos públicos em prol da segurança dos cidadãos durante a temporada. "Oferecer uma infraestrutura adequada para o deslocamento dos turistas traz conforto e segurança à população. Conseguiremos fazer isso, graças ao trabalho desenvolvido pelo departamento ao longo de todo ano, que preparou as rodovias para estarem em bom estado nos meses em que o trânsito aumenta", afirma o secretário de Logística e Transportes, Luiz Gustavo de Souza.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, explicou que na ERS-030 - nos segmentos de Santo Antônio da Patrulha, Osório e Tramandaí -, o investimento ao longo de 2022 foi de R$ 4,7 milhões na recuperação dos pontos críticos. O mesmo valor foi destinado à Estrada do Mar. A Interpraias recebeu R$ 2,5 milhões. Ele afirma que as últimas atividades na ERS-786 ocorreram no final de novembro e dezembro, entre Cidreira e Tramandaí.

O governo do Estado também investiu na duplicação da ERS-407. Iniciadas em março deste ano, as obras foram viabilizadas por meio de um convênio com a prefeitura de Capão da Canoa. O valor do contrato, com duração de 11 meses, é de R$ 7,2 milhões - R$ 5,1 milhões do Estado e o restante da prefeitura. Na rodovia, no entroncamento com a Estrada do Mar, também deve ser construído um viaduto para melhorar o fluxo de veículos.