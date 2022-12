O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), por meio da Procuradoria da Função Penal Originária, cumpriu mandados de busca e apreensão nas prefeituras de Tapera e de Ibirapuitã, bem como em residências e empreendimentos de empresários e agentes públicos investigados (nas referidas municipalidades e em Lagoa dos Três Cantos), onde foram arrecadados documentos e equipamentos eletrônicos. Uma pessoa foi presa em flagrante por posse de arma de fogo/acessório de uso proibido.

Também foram cumpridos mandados de proibição de contratação de empresas prestadoras de serviços de coleta e compostagem de lixo e de vedação de contato entre os suspeitos. As ordens foram expedidas pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

Na Operação Compostagem, são apurados crimes licitatórios e de corrupção, havendo indícios de pagamento de propina a agentes públicos para o direcionamento de licitações e a exploração de serviços de limpeza públicos superfaturados, com prejuízo ao erário estimado em aproximadamente R$ 500 mil, no município de Tapera, onde a investigação teve início. No decorrer da apuração, porém, surgiram indicativos de práticas criminosas semelhantes contra a administração pública de Ibirapuitã. Os prefeitos de ambas as cidades constam como investigados, além de outros funcionários públicos e empresários envolvidos nas licitações e negociações suspeitas.