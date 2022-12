Parceria vai garantir obras estruturais no distrito industrial de Rio Grande

Parceria entre Estado, prefeitura de Rio Grande e iniciativa privada viabilizará obras de estrutura do Distrito Industrial do município, informou o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico Adjunto, Roger Pozzi. Ele e o coordenador da Assessoria Jurídica da pasta encontraram-se com o prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, para buscar solução jurídica para investimentos na infraestrutura do local.

Segundo Pozzi, serão abertas novas ruas dentro do distrito, bem como será realizado o asfaltamento da entrada da estrada do Bolacha. O investimento significa melhores condições para a atração de investimentos para a região, o que deve gerar mais emprego e renda. "Já encontramos termos jurídicos e, junto com o nosso departamento de Sistema para Atração e Desenvolvimento de Atividades Produtivas (Seadap), vamos conseguir executar essas obras já no início do próximo ano", disse.

Para o prefeito Fábio Branco, o investimento é uma importante conquista para o município. "Nosso esforço em articular Estado, município e iniciativa privada evidencia quanto podemos avançar ao gerar condições para atrair empresas que promovam o desenvolvimento da nossa região", afirmou.

O Distrito Industrial de Rio Grande possui área total de 2.5 hectares contíguos ao Porto do Rio Grande. Conta com infraestrutura completa, arruamento, redes de água e esgoto pluvial, energia elétrica AT 13.8kV e 69kV, telefonia, zona de retroporto. Atualmente, há disponibilidade de lotes a partir de 10.000 metros quadrados destinados a instalação de indústrias pelo Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial (Proedi).