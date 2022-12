Data center deve movimentar R$ 400 milhões em parque de Canoas

O Parque Canoas de Inovação (PCI) vem se consolidando com o um polo tecnológico no Estado, à medida que novos empreendimentos buscam estar em um espaço inovador de trabalho, integrando pesquisa, tecnologia e meio ambiente. Agora, o Parque está recebendo as obras de um data center e mais um empreendimento tem projeto aprovado e deve ser edificado, em breve.

A construção do novo data center irá movimentar mais de R$ 400 milhões e terá uma subestação de energia elétrica que assegurará eletricidade às demais empresas do Parque. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Marcus Vinicius Machado, destaca que esse empreendimento trará mais agilidade às operações virtuais em Canoas. "O data center é um investimento de grande porte, que chega ao Rio Grande do Sul no momento em que o mercado cresce a dois dígitos ao ano no mundo, em uma região que carece de infraestruturas robustas, flexíveis e seguras. Esta é a base para a nova era da tecnologia da informação e para a forma como as empresas utilizarão essa inovação", destacou.

Além disso, o novo projeto aprovado é de uma indústria instalada em Canoas que ampliará suas operações em um novo espaço junto ao PCI. "Também temos a proposta para o prédio "Eutenhoumaideia", um espaço de integração de universidades, empresas e do governo municipal, destinado para pesquisas, startups e gestão do PCI. Esse edifício foi concebido na origem do Parque", apontou Machado.

A concepção do Parque Canoas de Inovação propõe ir além dos tradicionais distritos industriais e unificar em um mesmo ambiente, pesquisa, tecnologia e meio ambiente, interagindo em simbiose nos processos. "A ideia é trabalhar com a integração dos diversos setores da cidade, Estado e em nível federal. Com a participação de todos, logo teremos esses setores envolvidos com a administração e governança do Parque", concluiu o secretário.