Cidades da Serra e Caixa assinam acordo na área de resíduos sólidos

Prefeitos e representantes de municípios que fazem parte do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha (CISGA) assinaram, nesta quinta-feira (22), o contrato com a Caixa Econômica Federal com foco na estruturação de projeto de concessão do Sistema de Resíduos Sólidos Urbanos. O encontro ocorreu em Garibaldi, na sede da entidade.

A parceria, observa o presidente do CISGA e prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, será decisiva para que os municípios possam atender um conjunto de metas estabelecidas pelo Novo Marco Legal do Saneamento, entre elas a gestão dos resíduos sólidos. Entre os benefícios para os municípios a partir do convênio estão a modernização e o incremento na qualidade dos serviços, a destinação adequada dos resíduos, a possibilidade de geração de receitas acessórias para cooperativas de catadores, a redução dos custos por meio do uso de novas tecnologias e impactos ambientais positivos.

"É a primeira operação dessa natureza na região da Serra gaúcha. Será uma oportunidade para que os municípios consorciados qualifiquem a gestão dos resíduos sólidos de uma forma economicamente mais viável e ambientalmente melhor. Um tema que é tratado há décadas e que agora damos esse passo importante para o futuro", destaca o presidente do Cisga.

A parceria prevê o uso de recursos do Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas (FEP), com contrapartida dos municípios. A próxima etapa, depois da assinatura, será a formação de um grupo de trabalho que deverá concluir a estruturação em até dois anos. A previsão de duração da concessão é de 20 a 30 anos.